Preghiera della sera 12 Gennaio 2026 | Aiutami a cercarti Signore

Ecco la preghiera della sera del 12 gennaio 2026: “Aiutami a cercarti, Signore”. In questa serata, rivolgiamo il nostro cuore al Padre, chiedendo il dono dello Spirito Santo per mantenerci nella fede e nella ricerca di Dio. Un momento di riflessione e preghiera per rafforzare il nostro cammino spirituale, affidandoci alla Sua presenza e guida.

“Aiutami a cercarti Signore”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

