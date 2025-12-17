Dramma a Vestone precipita con l’auto per cento metri | gravissima donna di 29 anni

Un tragico incidente scuote Vestone questa mattina: una donna di 29 anni è precipitata con l’auto per oltre cento metri, riportando ferite gravissime. La scena ha sconvolto la comunità locale, mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ancora da chiarire, che ha lasciato tutti sotto shock.

Vestone (Brescia), 17 dicembre 2025 – Drammatico incidente per una 29enne a Vestone (in provincia di Brescia ), oggi mercoledì 17 dicembre quando erano da poco passate le 9 di mattina. Stando alle prime informazioni la giovane, a bordo della sua auto, è precipitata in una scarpata lungo la provinciale 50. Nell'incidente è rimasta a lungo incastrata sotto la vettura.

