Operaio di 20 anni precipita per 10 metri dal tetto di un capannone nel Bresciano | è gravissimo

Un 20enne è caduto dal tetto di un capannone di Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) precipitando per 10 metri. L'operaio stava eseguendo alcuni lavori quando avrebbe perso l'equilibrio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

