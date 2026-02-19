Carnevale controlli dei NAS | sequestrate 2,4 tonnellate di dolci e articoli non conformi

I NAS hanno sequestrato 2,4 tonnellate di dolci e articoli non conformi durante controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’operazione ha portato alla sospensione di un’attività a Benevento e al sequestro di prodotti in diverse pasticcerie e negozi. In totale, sono stati trovati più di 200 articoli carnevaleschi irregolari, tra cui maschere e decorazioni. Le verifiche sono state fatte per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire rischi legati a prodotti non a norma.

Operazioni nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: sospesa un’attività a Benevento, sequestri in pasticcerie e negozi, oltre 200 articoli carnevaleschi irregolari. Controlli intensificati in vista del Carnevale. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato, nei giorni scorsi, i controlli legati alla vendita di alimenti tipici del Carnevale e di articoli festivi nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche hanno riguardato soprattutto pasticcerie ed esercizi di vicinato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e impedire la commercializzazione di maschere, costumi e accessori privi delle necessarie certificazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

