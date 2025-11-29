Narghilè fumati senza permessi e in scarse condizioni igieniche blitz dei Nas al centro di Roma

Narghilè fumati nei locali che non avevano permessi o che non rispettavano diverse norme igieniche. A portare alla luce questa pratica, a Roma, è stato un lavoro coordinato fatto dal comando dei carabinieri dei Nas della Capitale, coordinato dal comandante Giancarlo di Niso, e dall'ufficio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Narghilè fumati senza permessi e in scarse condizioni igieniche, blitz dei Nas al centro di Roma - Una serie di controlli che hanno riguardato locali e ristoranti da piazza Dante fino a Campo de' Fiori ... Lo riporta romatoday.it