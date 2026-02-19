Poste torna disponibile al pubblico l’ufficio di Monte San Savino

L’ufficio postale di Monte San Savino riapre dopo una breve chiusura, causata da lavori di ristrutturazione. Il servizio, sospeso per alcuni giorni, ora accoglie di nuovo i clienti con spazi rinnovati e più funzionali. La direzione ha deciso di intervenire per migliorare l’accessibilità e velocizzare le operazioni quotidiane. Il ritorno al pubblico rappresenta un sollievo per chi conta su Poste Italiane per le proprie esigenze. L’apertura ufficiale è prevista per questa mattina, con orari invariati rispetto al passato.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – E’ tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Monte San Savino. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di corso San Gallo, 77 pronti ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Monte San Savino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste, torna disponibile al pubblico l’ufficio di Monte San Savino Torna disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a PoppiL’ufficio postale di Ponte a Poppi riapre al pubblico a partire da oggi. Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàA Monte San Savino apre un nuovo Ufficio di prossimità, portando la giustizia più vicino ai cittadini della Valdichiana aretina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal 15 febbraio torna disponibile l’ufficio postale di Favara 2; Poste Italiane, il servizio passaporti disponibile in oltre 5.100 uffici postali; Polis, il servizio passaporti disponibile in oltre 5mila uffici postali; Passaporto. Cresce a 5100 uffici la rete di Poste Italiane abilitata al rilascio. Torna disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a PoppiArezzo, 21 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Ponte a Poppi. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Roma 186 pronti ... lanazione.it Auto a GPL in fiamme a Monte San Savino conducente illeso facebook