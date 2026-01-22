Giustizia anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimità

A Monte San Savino apre un nuovo Ufficio di prossimità, portando la giustizia più vicino ai cittadini della Valdichiana aretina. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità ai servizi giudiziari, offrendo un punto di riferimento locale per le esigenze legali e amministrative della comunità.

La giustizia è più vicina anche ai cittadini della Valdichiana aretina. Questo pomeriggio l’inaugurazione dell'Ufficio di prossimità di Monte San Savino. Il servizio ha sede presso il Palazzo Pretorio del comune della in Corso San Gallo 97. A tagliare il nastro, tra gli altri, il sindaco Gianni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Lavori in corso all'ufficio postale di Monte San Savino

Leggi anche: Inaugurato l’ufficio di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Cdm Governo Meloni, il 22 e 23 marzo referendum Giustizia e voto per le suppletive; Referendum giustizia, quando si vota (e per cosa)? Il Cdm indica le date: alle urne anche per le suppletive; Referendum sulla Giustizia, si votera il 22 e 23 marzo; Referendum sulla giustizia: si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàLa giustizia è più vicina ai cittadini anche a Monte San Savino. Questo pomeriggio l’inaugurazione del nuovo ufficio di prossimità presso la sede, in corso San Gallo 97 (Palazzo Pretorio), alla presen ... arezzonotizie.it

Ma davvero non si potrà votare fuori sede al referendum sulla giustizia?Per il momento non è stato preso alcun provvedimento per consentire a studenti e lavoratori fuori sede di votare nel luogo in cui vivono al referendum sulla giustizia ... elle.com

Giustizia sportiva: due giornate di squalifica a Nahuel Calvo dopo Sandrigo-Montecchio di Serie A2 2025/26 - facebook.com facebook