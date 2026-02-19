Posizioni economiche ATA | posti non assegnati redistribuiti? Cosa può accadere in graduatoria

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che i posti non assegnati nelle graduatorie ATA verranno redistribuiti prima delle prove finali di febbraio. Questa decisione potrebbe influenzare le posizioni di molti assistenti amministrativi e tecnici, creando incertezza tra i candidati. Durante una diretta del 13 febbraio, Alberico Sorrentino, DSGA di Anief-Condir, ha spiegato come questa redistribuzione potrebbe cambiare le possibilità di accesso alle nuove posizioni. La questione rimane aperta fino a quando le nuove assegnazioni non saranno ufficializzate.