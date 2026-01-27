Prova finale posizioni economiche ATA | come si svolge il test e come si forma la graduatoria Pillole di Question Time

La prova finale delle posizioni economiche ATA è un passaggio importante nel percorso di reclutamento. Durante il question time del 20 gennaio 2026, sono stati illustrati i dettagli sullo svolgimento del test e sulla formazione della graduatoria. Queste informazioni sono fondamentali per comprendere le modalità di valutazione e i criteri di assegnazione delle posizioni economiche nel comparto scolastico.

Nel question time del 20 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Pasquale Raimondo, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata approfondita una questione centrale per il personale scolastico coinvolto nei percorsi concorsuali. L’attenzione si è concentrata su: la natura della prova finale e i criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie. Raimondo ha spiegato che la prova consiste in “un test,” precisando che l’unico elemento determinante per la posizione in graduatoria sarà “il punteggio ottenuto.” Il test consisterà in 20 domande a risposta multipla, distinte per profilo e posizione economica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su OrizzonteScuola TV Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question Time Il 20 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso delle modalità organizzative delle prove finali per il personale scolastico, inclusi i lavoratori ATA in assegnazione provvisoria. Posizioni economiche ATA: prova finale attesa per fine novembre. Come si svolge Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su OrizzonteScuola TV Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Quando e dove arriverà convocazione [LO SPECIALE]; Posizioni economiche personale ATA, illustrate ai sindacati le nuove decisioni sugli abbinamenti dei candidati alle sedi di svolgimento dei test; Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati; Prove finali per le posizioni economiche ATA. Calendario 2026 prova finale nuove posizioni economiche ATA: esami dal 23 al 27 Febbraio, ecco tutte le dateIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il nuovo calendario della prova finale del percorso per le nuove posizioni economiche del personale ATA. Ecco l'avviso in pdf da scaricare e tutte le date de ... ticonsiglio.com Posizioni economiche ATA, prove finali dal 23 al 27 febbraio: ecco il calendario. AVVISO MinisteroPosizioni economiche ATA: 47.328, suddivisi in 3.162 aule. La prova finale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio. orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/posizioni-economiche-ata-anche-chi-e-in-assegnazione-provvisoria-svolge-la-prova-nella-sede - facebook.com facebook Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante per i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per … x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.