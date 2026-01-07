Fuga notturna in auto inseguimento da piazza dell’Annunziata a Marassi | due poliziotti feriti

Durante la notte, un’auto è stata intercettata dalla polizia nel centro di Genova, tra Piazza dell’Annunziata e Marassi. La fuga ha portato a un inseguimento che si è concluso con due agenti feriti e due persone denunciate. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza urbana e alle attività di prevenzione.

È finita con due agenti feriti e due persone denunciate la fuga notturna di un'auto intercettata dalla polizia nel centro di Genova.Intorno alle 3.30, una vettura non si è fermata all'alt di una volante in piazza dell'Annunziata, dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è protratto.

