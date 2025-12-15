trasporti sullo stretto torna operativo il porto di villa san giovanni

A partire dal 17 dicembre, il porto di Villa San Giovanni riprenderà le operazioni per le navi di Bluferries, dopo un periodo di chiusura per lavori di manutenzione e risanamento strutturale. La ripresa delle attività rappresenta un passo importante per il trasporto nello Stretto, garantendo nuovamente collegamenti efficienti tra Calabria e Sicilia.

Dal prossino 17 dicembre, a partire dalla corsa delle 12.45, tornerà operativa per le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), la parte dell’approdo di Villa San Giovanni, temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale. Messinatoday.it

