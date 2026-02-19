Portami a ballare | live di Andrea Cardillo protagonista del venerdì del Meraviglioso

Andrea Cardillo ha portato energia e ritmo durante il suo concerto al Mercato Coperto di Ravenna, causando entusiasmo tra il pubblico presente. La serata, intitolata “Portami a ballare”, si svolge ogni venerdì e questa volta ha attirato molti appassionati di musica dal vivo. La performance di Cardillo ha coinvolto giovani e adulti, creando un’atmosfera vivace e festosa. L’evento continua anche questa settimana, offrendo un’occasione per ascoltare buona musica in centro città. Domani sera, non mancate.

Nuovo appuntamento domani, venerdì 20 febbraio, per "Portami a ballare", la serata del venerdì sera al Mercato Coperto di Ravenna curata dello staff del "Meraviglioso". L'ospite di domani, alle 22, è il cantante e chitarrista Andrea Cardillo, divenuto famoso già con la prima edizione di "Saranno Famosi" (oggi Amici di Maria De Filippi), poi vincitore di due Dischi d'Oro (con l'EP "Ma dai" e con Ultimo Brivido", colonna sonora di "Vita Smeralda") e di un Disco di Platino (con "Se ci credi"). Dopo il concerto di Cardillo, al termine della cena (che può essere sempre consumata sia a pian terreno che al primo piano, con menu differenti) saliranno in consolle il dj Fabio Bartolini e la vocalist Carlotta Savorelli.