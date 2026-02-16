Con Fior di nulla del duo Cardillo-Pagotto un tuffo nel cabaret filosofico

Il primo evento in programma, venerdì 20 febbraio, è "Fior di nulla", cabaret filosofico del duo formato dagli attori Maurizio Cardillo e Filippo Pagotto. Il punto di partenza dello spettacolo è lo spazio: in ogni luogo in cui viene rappresentato lo show, la compagnia opera prima di tutto, nei limiti del possibile, per “spogliare” lo spazio scenico, ossia il contrario di quel che si fa di solito: via le quinte e i fondali, alla ricerca delle tavole e dei muri nudi, del vuoto, del nulla. In questo luogo svuotati, gli attori si esibiscono in una serie di numeri, tra dialoghi fulminanti, voci registrate, piccoli monologhi, balletti assurdi, come nella migliore tradizione del varietà.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In Germania, circa 800 persone hanno dato il benvenuto al nuovo anno con un tuffo nel Mare del Nord a Cuxhaven.

Questa mattina si sono riuniti al Festival Filosofico del Sannio alcuni dei nomi più noti della cultura italiana, tra cui Crepet, Maraini e Zecchi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Chiello: Vado al Festival perché mi annoiavo e non avevo niente da fare; Beni confiscati: pizzeria Fiore a Lecco, il sapore della rinascita; Nulla è sacro sulle tavole di Zurigo; Paolo Poli diceva sempre quel che pensava, e non erano quasi mai fiori o opere di bene.

A Fior di Pelle, per 2 giorni screening gratuiti con melanomaDue giorni di screening gratuiti, l'8 e il 10 maggio, per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma. A lanciare l'iniziativa A Fior di Pelle, arrivata alla sua V edizione, è la Fondazione ... ansa.it

Addio punture, la glicemia si misura a fior di pelle con la luceAddio pungidito e sensori sottocutanei: la glicemia può essere misurata a fior di pelle, in modo rapido e non invasivo, puntando un raggio di luce nel vicino infrarosso sulla pelle del braccio. Il ... ansa.it