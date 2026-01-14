Ambulanza medicalizzata a Mascali Ciancitto e Cardillo Fdi | Verso il ripristino del servizio
L'associazione Ambulanza medicalizzata a Mascali, Ciancitto e Cardillo (Fdi) annuncia il percorso verso il ripristino del servizio. Dopo aver appreso della rimozione del medico e dell'ambulanza in servizio nelle zone, sono stati avviati dialoghi con l'Asp di Catania per trovare soluzioni che garantiscano continuità e efficacia nel supporto sanitario locale, nell'interesse della comunità.
"Nei giorni scorsi, appresa la notizia della rimozione del medico a bordo dell'ambulanza in servizio a Mascali e della completa rimozione dell'ambulanza in servizio a Riposto, abbiamo avviato contatti con la dirigenza dell'Asp di Catania, facendoci portatori di istanze non campanilistiche ma di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
