Ambulanza medicalizzata a Mascali Ciancitto e Cardillo Fdi | Verso il ripristino del servizio

L'associazione Ambulanza medicalizzata a Mascali, Ciancitto e Cardillo (Fdi) annuncia il percorso verso il ripristino del servizio. Dopo aver appreso della rimozione del medico e dell'ambulanza in servizio nelle zone, sono stati avviati dialoghi con l'Asp di Catania per trovare soluzioni che garantiscano continuità e efficacia nel supporto sanitario locale, nell'interesse della comunità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.