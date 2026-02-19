Portaerei spaziali e caccia ipersonici ecco Star Wars cinese | cos' è il misterioso Progetto Nantianmen

La Cina ha annunciato il Progetto Nantianmen, noto come “Porta Celeste del Sud”, per sviluppare portaerei spaziali e caccia ipersonici. Questa iniziativa mira a potenziare le capacità militari e a spingere avanti la tecnologia aerospaziale. Le autorità hanno già mostrato alcuni prototipi e test effettuati in basi segrete. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di difesa, che temono un aumento della corsa agli armamenti spaziali. La Cina continua a investire in progetti che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza.

La Cina ha acceso i riflettori sul misterioso Progetto Nantianmen, traducibile in lingua italiana come “Porta Celeste del Sud”. Si tratta di un’iniziativa che mescola fantascienza, marketing tecnologico e suggestioni militari. Nato nel 2017 all’interno di una controllata della Aviation Industry Corporation of China (Avic), il progetto non sarebbe formalmente un programma d’armamento operativo, bensì una proprietà intellettuale a tema aerospaziale. Eppure, la linea di confine tra narrazione e realtà rilanciata sempre più spesso dai media del Dragone appare sempre più sottile. Lo strano progetto cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Portaerei spaziali e caccia ipersonici, ecco “Star Wars” cinese: cos'è il misterioso Progetto Nantianmen Personaggi Marvel e Star Wars “rubati”: la diffida di Disney all’AI cinese SeedanceLa Disney ha inviato una diffida all’azienda cinese Seedance, accusandola di aver utilizzato personaggi di Marvel e Star Wars senza autorizzazione. Leggi anche: Emergono nuove immagini del misterioso progetto navale cinese. Cosa sappiamo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Portaerei spaziali e caccia ipersonici, ecco Star Wars cinese: cos'è il misterioso Progetto Nantianmen; Spunta una portaerei volante: cosa c'è dietro l'ultimo jolly militare cinese. Caccia e portaerei spaziali: cosa sappiamo del progetto NantianmenLa Cina torna a far parlare di sé nel campo della supremazia aerea e spaziale, rilanciando ambizioni che fino a poco tempo fa sembravano confinate alla fantascienza. La notizia è da prendere con ... ilgiornale.it Spunta una portaerei volante: cosa c'è dietro l'ultimo jolly militare cineseContinua a far discutere la futuristica portaerei spaziale Luanniao presentata sui social dalla Cina, tra ambizioni militari e dubbi tecnologici ... msn.com Un fan scrive: "Dopo quasi 15 anni passati a guardare serie animate, oggi i miei sforzi sono stati ripagati... Ora vorrei sentire cosa hanno da dire quelli che sostenevano che i “cartoni animati” non fossero importanti in Star Wars." facebook