Emergono nuove immagini del misterioso progetto navale cinese Cosa sappiamo

In queste ore stanno circolando sui social le prime immagini di un nuovo e misterioso vascello cinese, individuato per la prima volta pochi mesi fa in un’immagine satellitare del cantiere navale di Hangpu dall’analista specializzato in affari militari H.I. Sutton. Nella foto vista da Sutton (non disponibile pubblicamente), il vascello era tuttavia coperto da un telo, mentre nelle immagini rese pubbliche di recente la nave è chiaramente visibile. Ma questo non aiuta a dare risposta agli interrogativi al riguardo. Lo scafo del vascello, lungo circa 64 metri, ha un’impostazione da trimarano (la stessa di alcuni Unmanned Surface Vessels sviluppati di recente da Pechino, tra cui spicca lo Jari-Usv-A “Orca”). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Emergono nuove immagini del misterioso progetto navale cinese. Cosa sappiamo

