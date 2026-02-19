Ponte Risorgimento riparte il super cantiere | ecco come cambia il traffico

Il cantiere su Ponte Risorgimento riapre dopo mesi di stop, a causa di lavori di manutenzione programmati dal Comune di Roma. Da lunedì 23 febbraio, i lavori riprenderanno per rafforzare la struttura e migliorare la sicurezza. Durante le operazioni, alcune corsie saranno chiuse o deviati, creando disagi per gli automobilisti. La città si prepara a gestire il traffico, che potrebbe intensificarsi nelle ore di punta. La fine dei lavori è prevista entro la fine di marzo, ma le modifiche alla viabilità saranno visibili fin da subito.

Roma, 19 febbraio 2026 – Riprendono lunedì 23 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria di Ponte Risorgimento. Dopo lo smontaggio del cantiere avvenuto a dicembre 2024, necessario per garantire la piena transitabilità del ponte durante l'Anno Giubilare, l'intervento riguarda ora la sistemazione del lato sinistro, secondo il senso di marcia (lato di valle). Nel corso dell'ultimo anno, i lavori non si sono mai fermati e sono proseguiti all'interno della struttura del ponte, con interventi sulle parti strutturali che non hanno interferito con la circolazione. I lavori sono eseguiti dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici per un importo di 2,8 milioni di euro del bilancio capitolino.