Decreto Ponte sullo Stretto cambia la governance | scompare il super-commissario

Il governo ha deciso di cambiare le regole sul Ponte sullo Stretto. Il super-commissario, figura centrale finora, scompare dal decreto Infrastrutture. La modifica riguarda l’intera governance del progetto, che ora assume una forma diversa, più in linea con le nuove scelte politiche. La notizia arriva mentre l’opera continua a dividere opinioni e a suscitare discussioni tra chi la sostiene e chi la critica.

Il governo rivede l’impianto normativo sul Ponte sullo Stretto e modifica in modo significativo l’articolo chiave del decreto Infrastrutture. Dopo giorni di confronto istituzionale, in particolare con il Quirinale, il nuovo testo approda in Consiglio dei ministri con una governance meno straordinaria e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuovamente al centro del processo decisionale. La riscrittura dell’articolo 1 rappresenta un cambio di passo rispetto alle prime bozze circolate nei giorni precedenti. Il provvedimento nasce dall’esigenza di superare le osservazioni emerse durante le interlocuzioni con il Colle, che avevano riguardato soprattutto la struttura di governo dell’opera e alcune deroghe considerate eccessive rispetto all’ordinario assetto amministrativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Dopo settimane di discussioni, il governo ha deciso di cambiare strada sul ponte tra Calabria e Sicilia.

Questa mattina il governo ha deciso di togliere la nomina del commissario al Ponte sullo Stretto di Messina.

Argomenti discussi: Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche; Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti; L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto; Decreto Ponte, Mattarella blocca Salvini su Corte dei Conti e Ciucci commissario.

