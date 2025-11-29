Chiude il ponte sulla Molgora previsti disagi per il traffico | come cambia la viabilità
Sarà una possibile serata e nottata di passione per gli automobilisti monzesi. Dalle 21 di lunedì 1 dicembre alle 6 del mattino del 2 infatti, il ponte sopra il torrente Molgora nel tratto di Strada provinciale 13 Monza-Melzo compreso tra Pessano e Caponago, sarà interdetto alla circolazione per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
