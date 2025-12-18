Arresti dalle prime ore del mattino alla Sanità rimossa l’edicola votiva per Emanuele Tufano

Nelle prime ore del mattino, a Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, portando via un’edicola votiva in zona Sanità. L’operazione si inserisce in un’indagine in corso, che ha portato all’arresto di una persona coinvolta in attività investigative. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nella lotta contro il crimine.

Dalle prime ore del mattino i carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione.

ARRESTI ALL’ALBA DISPOSTDAL GIP DI S.M.C.V - MONDRAGONE – Dalle prime ore di questa mattina, mercoledi 17 dicembre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno eseguendo una serie di ... casertakeste.it

Spaccio, armi e trasferimento valori: blitz e raffica di arresti - Blitz dei carabinieri in provincia di Caserta: in corso arresti e perquisizioni. msn.com

2018-02-11 FIRENZE - RISSA NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, SETTE ARRESTI

Mondragone: smantellato il “market dello spaccio” raffiche di arresti operati dai Carabinieri Caserta. Nelle prime ore di oggi, il territorio casertano ha assistito a una risposta ferma e decisa dello Stato contro la criminalità dedita allo spaccio di stupefacenti. I Milit - facebook.com facebook

Disordini prima di Genoa - Inter, cinque arresti fra gli ultras x.com

