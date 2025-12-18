Operazione anticamorra arrestate 8 persone | rimossa anche l’edicola votiva

Nella giornata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito un'operazione anticamorra che ha portato all'arresto di otto persone e alla rimozione di un'edicola votiva. L'intervento, disposto dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Napoli, mira a contrastare le attività illecite legate alla criminalità organizzata, rafforzando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della legalità.

© Anteprima24.it - Operazione anticamorra, arrestate 8 persone: rimossa anche l’edicola votiva Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della mattinata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Trap e droga, blitz della polizia: 19 persone arrestate, c'è anche il frontman di una band Leggi anche: Trap e droga, blitz della polizia: 19 persone arrestate, c'è anche il frontman di 167 Gang Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sanità, operazione anticamorra: arrestate 8 persone, rimossa l’edicola votiva - - Quotidiano; Via Nuova Poggioreale, donna investita da uno scooter - - Quotidiano di Informazioni Online; Blitz anti-camorra al Rione Sanità: 8 arresti, colpito il clan Sequino-Savarese. Napoli Sanità. Operazione anticamorra dei carabinieri, 8 arresti - Arrestate 8 persone, rimossa l’edicola votiva Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si com ... videonola.tv

Napoli, colpo al clan della Sanità e rimosso altarino in omaggio a Tufano - L’altarino per omaggiare Tufano e l’egemonia del gruppo di fuoco sul quartiere. lostrillone.tv

#Salerno- Droga, armi e prostituzione: maxi blitz anticamorra tra Salerno e Napoli, diversi arresti Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.