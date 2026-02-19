Pomigliano | visita istituzionale di cortesia Stellantis in Municipio confronto su prospettive del Giambattista Vico
Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ha incontrato oggi una delegazione di Stellantis Italia, a causa di una visita di cortesia ufficiale. L’incontro si è svolto nel Municipio e ha visto presenti anche il vicesindaco Domenico Leone e alcuni assessori. Durante la riunione, i rappresentanti dell’azienda hanno discusso delle prospettive future legate al sito produttivo di Giambattista Vico, affrontando temi come investimenti e innovazioni. L’incontro si è concluso con l’accordo di approfondire ulteriormente le collaborazioni tra pubblico e privato.
POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 Febbraio 2026 – In data odierna il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, unitamente al vicesindaco Domenico Leone e agli assessori Marianna Manna e Mattia De Cicco, ha ricevuto presso il Palazzo Municipale una delegazione di Stellantis Italia composta da Paolo Pinzoni, Responsabile Public Affairs Italia, Giuseppe Manca, Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali, e Priscilla Talacchi, Institutional Relations Rome Offices Director. L’incontro si è svolto nell’ambito di una visita istituzionale di cortesia. Nel corso del colloquio, il Sindaco ha tuttavia colto l’occasione per chiedere aggiornamenti in merito al futuro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco e alle prospettive del comparto automotive nazionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
