POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 Febbraio 2026 – In data odierna il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, unitamente al vicesindaco Domenico Leone e agli assessori Marianna Manna e Mattia De Cicco, ha ricevuto presso il Palazzo Municipale una delegazione di Stellantis Italia composta da Paolo Pinzoni, Responsabile Public Affairs Italia, Giuseppe Manca, Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali, e Priscilla Talacchi, Institutional Relations Rome Offices Director. L’incontro si è svolto nell’ambito di una visita istituzionale di cortesia. Nel corso del colloquio, il Sindaco ha tuttavia colto l’occasione per chiedere aggiornamenti in merito al futuro dello stabilimento di Pomigliano d’Arco e alle prospettive del comparto automotive nazionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: visita istituzionale di cortesia Stellantis in Municipio, confronto su prospettive del Giambattista Vico

