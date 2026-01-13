Librino Comune e VI Municipio a confronto su urbanistica mobilità e sviluppo del territorio

Librino, il VI Municipio e il Comune si sono confrontati su temi di urbanistica, mobilità e sviluppo territoriale. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore Luca Sangiorgio, del presidente Francesco Valenti e del consiglio municipale, che hanno analizzato insieme le strategie per il futuro del territorio. Un momento di dialogo volto a definire interventi concreti e a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali.

La Porta dei Sogni si arricchisce di nuove parole. Un muro che non divide, ma racconta i valori della nostra comunità a Librino. Ogni mattonella è un pezzo di cuore scolpito nell’argilla. #librino #catania #fiumaradarte #antoniopresti #arte - facebook.com facebook

