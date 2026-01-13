Librino Comune e VI Municipio a confronto su urbanistica mobilità e sviluppo del territorio
Librino, il VI Municipio e il Comune si sono confrontati su temi di urbanistica, mobilità e sviluppo territoriale. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore Luca Sangiorgio, del presidente Francesco Valenti e del consiglio municipale, che hanno analizzato insieme le strategie per il futuro del territorio. Un momento di dialogo volto a definire interventi concreti e a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali.
Un confronto operativo e concreto ha riunito l’assessore all’Urbanistica, al decoro urbano e alla Mobilità Luca Sangiorgio, il presidente del VI Municipio Francesco Valenti e il Consiglio municipale attorno a un tavolo tecnico dedicato a tracciare le linee del futuro del territorio, rafforzando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
