Striscione di insulti verso gli studenti del liceo rivale polemiche a Benevento

Durante il memorial Rita Severino a Benevento, è stato esposto uno striscione con insulti rivolti agli studenti del liceo rivale, suscitando polemiche. Il sindaco Mastella ha commentato l'episodio definendolo un gesto che ha superato il limite tra goliardia e pessimo gusto, alimentando il dibattito sulla sensibilità e il rispetto nelle competizioni tra istituti scolastici.

Lo striscione in occasione del memorial Rita Severino, la docente scomparsa nel 2015. Mastella: "Superato il limite tra golardia e pessimo gusto". Fanpage.it Striscione di insulti verso gli studenti del liceo “rivale”, polemiche a Benevento - Mastella: “Superato il limite tra golardia e pessimo gusto” Uno striscione discriminatorio è apparso all'esterno d ... fanpage.it

Benevento, striscione discriminatorio al liceo Rummo: «Condanna netta dell'episodio» - Uno striscione con contenuti volgari e discriminanti contro gli studenti del Liceo Classico Giannone del capoluogo apparso davanti all'ingresso del Liceo Scientifico Rummo in via S. msn.com

Italia, 2025. Un giornalista o un tifoso indagato e perquisito per avere esposto uno striscione contro il presidente della #Lazio, o per aver fatto un post nella speranza di una nuova proprietà… Nessuna estorsione, nessuna minaccia, solo il delirio di un “senator - facebook.com facebook