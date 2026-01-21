EUIC Pokémon 2026 | guida completa ai campionati di Londra – Il video introduttivo

Scopri tutto sui Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 a Londra, in programma dal 13 al 15 febbraio. Questo evento riunisce appassionati e giocatori professionisti nelle discipline di videogiochi, GCC, Pokémon GO e Pokémon UNITE. La nostra guida completa ti accompagnerà attraverso le principali novità, le modalità di partecipazione e le informazioni essenziali per vivere al meglio questa importante manifestazione nel mondo Pokémon.

(Adnkronos) – i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 (EUIC). La kermesse, che si svolgerà a Londra dal 13 al 15 febbraio, vedrà sfidarsi atleti digitali in quattro diverse discipline: i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili (GCC), Pokémon GO e Pokémon UNITE. L'evento non rappresenta solo una sfida di abilità tecnica,

