Asili nido e scuole dell’infanzia in Liguria | solo 1 su 5 dei 68 progetti finanziati dal PNRR ha raggiunto la fase conclusiva a cinque mesi dalla scadenza europea

In Liguria sono stati avviati 68 progetti per nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, con un investimento di circa 108 milioni di euro, di cui 84 provenienti dal PNRR. A cinque mesi dalla scadenza europea, solo uno su cinque ha raggiunto la fase di completamento. Questo dato evidenzia le sfide e i ritardi nell’attuazione degli interventi previsti per migliorare i servizi educativi nella regione.

