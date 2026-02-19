Pixel at a glance aggiunge aggiornamenti sportivi e finanziari

Pixel at a glance ha introdotto due nuove funzioni, Sport e Finanza, a causa delle richieste degli utenti di avere informazioni più rapide. Ora, sulla schermata iniziale e sul blocco schermo, si possono vedere aggiornamenti sui risultati sportivi e sui mercati finanziari senza aprire altre app. Questa novità rende più facile controllare gli eventi in tempo reale, senza dover cercare manualmente sui vari siti. La funzione si attiva automaticamente appena si aggiorna il sistema operativo.

Aggiornamento su At a Glance che introduce due nuove tipologie informative. Le funzionalità Sport e Finanza emergono nel Pixel Launcher, offrendo aggiornamenti visibili direttamente sulla schermata iniziale e sul display di blocco. L'integrazione punta a fornire dati utili in modo immediato, senza richiedere interventi dall'utente. at a glance: sport e finanza nel pixel launcher. Le opzioni Sport e Finanza si attivano all'interno della sezione dedicata di At a Glance, permettendo la visualizzazione di aggiornamenti sportivi e quotazioni finanziarie in tempo reale. L'obiettivo è offrire un accesso rapido ai dati senza aprire applicazioni separate.