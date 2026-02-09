Google ha aggiornato il suo widget Pixel at a glance, ora più facile da leggere. La nuova versione con alto contrasto permette di vedere meglio le informazioni, anche con sfondi luminosi o vivaci. Gli utenti potranno usare il loro wallpaper preferito senza perdere dettagli importanti.

il widget at a glance di google guadagna una nuova versione con alto contrasto, pensata per migliorare la leggibilità del testo sovrapposto a sfondi vivaci o luminosi. l’aggiornamento introdotto presenta un background semi-trasparente a forma di pillola che si ispessisce dietro le parole chiave, offrendo una lettura più chiara sia sulla schermata principale sia su quella di blocco. at a glance: nuova modalita ad alto contrasto. la nuova configurazione trasforma l’ ambiente visivo del widget, posizionando una superficie scura semitrasparente alle spalle del testo. questa scelta di design non altera le informazioni presentate, ma ne facilita l’individuazione immediata senza dover modificare lo sfondo o il tema del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel at a glance ora più leggibile e puoi usare il tuo wallpaper preferito

