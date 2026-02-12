Pixel vpn aggiornamento google aggiunge stato alla tile impostazioni rapide

Un piccolo aggiornamento di Google Pixel VPN permette di vedere lo stato della connessione direttamente nel pannello rapido. Ora basta uno swipe per controllare se il VPN è attivo o meno, senza aprire l’app dedicata. Google ha migliorato l’integrazione, rendendo tutto più semplice e immediato per gli utenti.

un piccolo aggiornamento del vpn by google migliora l’integrazione con il pannello rapido quick settings, permettendo di controllare lo stato della connessione senza aprire l’app dedicata. l’intervento riguarda principalmente la visualizzazione nella tile qs e si rivolge ai dispositivi pixel, offrendo una conferma immediata dell’esito della connessione. vpn by google: aggiornamento rapido delle impostazioni in quick settings. la modifica modifica la tile 2×1 del qs sostituendo la ripetizione di vpn by google con una descrizione dello stato corrente. nella nuova rappresentazione, la seconda riga indica lo stato attuale della connessione, rendendo l’informazione immediatamente fruibile senza l’avvio dell’app completa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

