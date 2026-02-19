Pistoiese vince in casa mentre la Toscana si prepara al voto | sport e politica al centro dell’attenzione

La Pistoiese ha battuto l’Ancona 2-1, dimostrando determinazione in campo, mentre la Toscana si avvicina alle elezioni amministrative di maggio. La vittoria della squadra locale arriva in un momento in cui la regione si concentra sulla campagna elettorale, con dibattiti pubblici e incontri politici in tutta la provincia. La partita si è disputata giovedì 19 febbraio 2026, in un clima che mescola entusiasmo sportivo e attesa per le scelte politiche. La città si prepara a due eventi importanti che coinvolgono cittadini e amministratori.

La Pistoiese torna a vincere, mentre la Toscana si prepara al voto. La Pistoiese ha superato l'Ancona 2-1 in una partita combattuta giovedì 19 febbraio 2026, in un contesto che vede la città prepararsi alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La vittoria casalinga, fotografata da Federico Melani, arriva in un momento di vivace dibattito politico e sociale nella regione. Un match tra campo e urne. L'incontro tra Pistoiese e Ancona si è svolto davanti a un pubblico attento e partecipe, desideroso di sostenere la propria squadra. In un periodo storico segnato da sfide economiche e sociali, lo sport assume un ruolo cruciale come valvola di sfogo e fonte di identità collettiva.