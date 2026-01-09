Daily Crown | Kate al centro dell' attenzione a Natale Camilla si è sentita messa da parte

Durante il periodo natalizio, Catherine Middleton ha attirato l’attenzione del pubblico, lasciando in secondo piano la regina Camilla. Questo cambiamento di focus ha suscitato commenti e riflessioni sul ruolo delle figure senior della famiglia reale britannica durante le festività. La dinamica tra i membri della royal family continua a essere oggetto di interesse, evidenziando come gli eventi pubblici possano influenzare le percezioni e i rapporti interni.

Londra, 9 gen. (Adnkronos) - "A Natale, Catherine Middleton è stata al centro dell'attenzione e Camilla si è sentita messa da parte". Lo scrive Closer, sottolineando che i rapporti fra la principessa di Galles e la regina non sono migliorati dalla fastosa serata di gala al Castello di Windsor, all'inizio di dicembre, per la visita di Stato del presidente tedesco e durante la quale Kate - che oggi compie 44 anni - è stata ammirata da tutti i partecipanti alla serata: indossava un ampio abito azzurro pallido di Jenny Packham e i suoi capelli, delicatamente ondulati, erano avvolti dalla tiara Oriental Circlet della regina Vittoria, un gioiello visto in pubblico molto di rado. 🔗 Leggi su Iltempo.it

