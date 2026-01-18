Pistoiese quanto sei bella Russo come un uragano Poker al Sasso Marconi

La Pistoiese torna alla vittoria con un convincente risultato 4-1 contro il Sasso Marconi, dimostrando compattezza e determinazione. La squadra, in campo con il modulo 3-5-2, ha saputo gestire bene la partita, portando a casa tre punti fondamentali. Un successo importante per la stagione, che conferma la solidità e il potenziale della formazione arancione.

La Pistoiese vince e risale la china. Rovato Vertovese ko in sei minuti - due letale di Rizq e Russo: vittoria convincente al Melani e due punti recuperati nella corsa al primo posto ... lanazione.it

Buongiorno bella gente!! Questa sera debuttiamo al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia con lo spettacolo “Intorno a Mezzanotte”, scritto, diretto e interpretato da Alessia Innocenti, con Massimiliano Calderai al pianoforte e Nico Gori direzione musicale, clarinett - facebook.com facebook

