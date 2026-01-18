Pistoiese quanto sei bella Russo come un uragano Poker al Sasso Marconi
La Pistoiese torna alla vittoria con un convincente risultato 4-1 contro il Sasso Marconi, dimostrando compattezza e determinazione. La squadra, in campo con il modulo 3-5-2, ha saputo gestire bene la partita, portando a casa tre punti fondamentali. Un successo importante per la stagione, che conferma la solidità e il potenziale della formazione arancione.
Sasso Marconi 1 Pistoiese 4 (3-5-2): Celeste; Tarozzi, Gobbo, Gamberini (36’ st Apicella); Barattini, Armaroli, Geroni (1’ st Matta), Merighi (1’ st Ghebreselassie), Montanaro (39’ st Prasso); Leonardi (33’ st Mazia), Marra. A disp. Albieri, Bonfiglioli, Pirazzoli. All. Farneti. PISTOIESE (4-3-3): Giuliani (43’ st Magalotti); Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino; Biagi, Maldonado (21’ st Rossi), Della Latta (16’ st Campagna); Saporetti (21’ st Pellizzari), Russo, Rizq (30’ st Pinzauti). A disp. Accardi, Kharmoud, Tempre, Cuomo. All. Lucarelli. Arbitro: Copelli di Mantova. Reti: 12’ e 40’ (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
