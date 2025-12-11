Colazione e massaggi sulla spiaggia I bagnini puntano sul Mare d’inverno

L'inverno sulla spiaggia può essere un'esperienza unica, tra colazioni all'aperto e massaggi rilassanti con vista sul mare. I bagnini promuovono questa atmosfera, offrendo momenti di benessere anche in dicembre, per riscoprire il fascino di un ambiente marino in ogni stagione.

Colazione vista mare, all’aperto e sulla sabbia anche in dicembre. Oppure un massaggio e un trattamento al corpo per poi sorseggiare un té guardando le cabine e la spiaggia che si apre davanti. E’ il Mare d’inverno che anche quest’anno si ripresenta sull’arenile riccionese, anche se i suoi alfieri sono rimasti pochissimi. Per trovare un chiringuito aperto in questo periodo dell’anno bisogna arrivare alla spiaggia 75, Golden Beach, dove Simona Silvagni continua a credere in una spiaggia capace di offrire qualcosa di nuovo nonostante le temperature si avvicinino allo zero. Anche nel giorno dell’Immacolata era possibile fermarsi qui per sorseggiare una cioccolata calda sotto li sole di dicembre, per poi avvicinarsi alla battigia attraversando il portale addobbato che conduce alla duna di sabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colazione e massaggi sulla spiaggia . I bagnini puntano sul Mare d’inverno

