Sorpreso dalla polizia mentre rubava all' interno di un' auto in sosta | arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania mentre tentava di rubare all’interno di un’auto parcheggiata. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di spaccio e reati contro il patrimonio, l’arresto è avvenuto durante un tentativo di furto aggravato.

La polizia ha arrestato un 52enne catanese per tentato furto aggravato. L’uomo era già conosciuto alle forze di polizia per i suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio.Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento del territorio, gli agenti della. Cataniatoday.it Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ruba e minaccia con forbici, arrestato - L'intervento degli agenti è avvenuto nel primo pomeriggio in un supermercato della zona Portanuova, ... rainews.it

La polizia ha sorpreso due ragazzi di 22 e 25 anni all’interno di locali pubblici nonostante il divieto di accesso. Disposto l'aggravamento delle prescrizioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.