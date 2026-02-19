Pinocchio - Il musical torna a emozionare con un nuovo adattamento e le celebri canzoni dei Pooh

Pinocchio - Il musical ha fatto ritorno con un nuovo adattamento, portando sul palco le canzoni dei Pooh. La produzione, firmata da Liberamente APS, ha scelto di rivisitare la celebre storia per coinvolgere un pubblico di tutte le età. La messa in scena presenta scene inedite e musica dal vivo, regalando un’esperienza più intensa rispetto alle versioni precedenti. La rappresentazione si svolge al teatro comunale di Milano, attirando giovani e famiglie desiderose di riscoprire il classico in modo diverso. La prima si è tenuta ieri sera, attirando molti spettatori.

Una delle storie più amate di sempre torna a emozionare il pubblico in un nuovo adattamento firmato Liberamente APS. "Pinocchio – Il Musical", in scena al teatro comunale di Predappio sabato 7 (ore 20.30) e domenica 8 marzo (ore 16), riporta in scena la celebre fiaba di Carlo Collodi, pubblicata nel 1883 e divenuta patrimonio universale dell’immaginario collettivo. Ancora una volta, tra incontri sorprendenti, personaggi grotteschi e luoghi fantastici, il racconto alterna leggerezza e profondità, ironia e commozione, proponendo un’avventura che interroga adulti e ragazzi, invitando ciascuno a riflettere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

New Pinocchio musical at Shakespeare's Globe | Opening night #Musicals #Theatre #MusicalTheatre

