Firenze in scena il musical Aladin con Max Laudadio e le musiche dei Pooh

A Firenze, il musical Aladin sarà in scena al Teatro Verdi nei giorni 3 e 4 gennaio 2026, nell’ambito della stagione teatrale 2025/26. Lo spettacolo vede la partecipazione di Max Laudadio e propone le musiche dei Pooh, offrendo un’interpretazione originale della celebre fiaba. Un’occasione per assistere a un evento teatrale di qualità, pensato per un pubblico di tutte le età.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Al Teatro Verdi di Firenze va in scena il musical Aladin. L'appuntamento, nell'ambito della stagione teatrale 202526, è per sabato 3 e domenica 4 gennaio. Il musical di Stefano D'Orazio con le musiche dei Pooh andrà in scena sabato alle ore 20,45 e domenica alle ore 16,45. Lo spettacolo, con Max Laudadio nel ruolo del Genio, vede alla regia e alla direzione artistica Luca Cattaneo. Si tratta di una produzione della Compagnia dell'Ora. L'originale storia di Aladino narra di un giovane povero che, ingannato da un mago malvagio, entra in possesso di una lampada magica, da cui emerge un potente genio capace di esaudire i desideri.

Aladin, il musical di Stefano D'Orazio. Max Laudadio è il Genio della lampada - Il profumo e i colori delle notti d'oriente appartengono saldamente all'immaginario collettivo di Aladin.

Capodanno a teatro, gli spettacoli in scena a Firenze nell'ultima sera del 2025 - Maria Cassi e Leonardo Brizzi chiuderanno il 2025 del Teatro Puccini con lo spettacolo "Grand soirée", una raffinata festa di fine anno dove musica, comicità, improvvisazione e poesia si intrecciano ... 055firenze.it

Você entendeu Aladdin errado... Essa teoria muda tudo!

In mezzo alle pietre antiche di Firenze c’è una scena sospesa tra fede ed esitazione: Cristo che invita Tommaso a toccare la ferita, a verificare, a credere. - facebook.com facebook

Adolescente picchia un bambino, la scena ripresa in un video: indagini in provincia di Lucca x.com

