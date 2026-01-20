Pinocchio torna in scena sotto forma di musical, offrendo un’esperienza coinvolgente per bambini, ragazzi e famiglie. Attraverso musiche e coreografie, le classiche avventure del burattino prendono vita in modo originale e accessibile. Un’occasione per riscoprire un grande racconto, arricchito da elementi artistici che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente e adatta a tutte le età.

Due grandi classici trasformati in musical per bambini, ragazzi e famiglie. Due storie avventurose che hanno fatto sognare generazioni, rese ancor più appassionanti grazie a canzoni e balli. Sono gli spettacoli musicali proposti a teatro per il fine settimana in Brianza. Ad andare in scena a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, sarà il musical dal titolo ’ Ocio Pino Pinocio - La vera storia di Pinocchio ’, interpretato dagli attori, cantanti e ballerini della Compagnia Teatro Instabile: saranno loro i protagonisti della rappresentazione che domenica alle 16.30 farà rivivere le vicende di un falegname con pochi soldi e in cerca di affetto e di un burattino di legno dal naso lungo, ingenuo e curioso, che finisce per essere coinvolto in mille peripezie, tra altrettanti colpi di scena in un’atmosfera resa incantata dalle musiche dal vivo e dagli effetti speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pinocchio rivive in forma di musical fra balli e canzoni

Cenerentola diventa un musical fra canzoni pop e balliCenerentola diventa un musical che combina canzoni pop e coreografie di ballo, offrendo una versione originale della celebre fiaba.

Leggi anche: Il Messico di "Frida" tutto in un musical. Fra canzoni popolari e ballate mariachi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pinocchio rivive in forma di musical fra balli e canzoni - Due grandi classici trasformati in musical per bambini, ragazzi e famiglie. ilgiorno.it