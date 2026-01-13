Il tour The Wall riparte da Napoli | Pink Floyd Legend al Teatro Bellini
Il tour “The Wall” dei Pink Floyd Legend riprende a Napoli, al Teatro Bellini. Dopo il successo della Pink Floyd Legend Week, il gruppo propone nuovamente l’interpretazione completa di uno dei più noti album dei Pink Floyd. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un’opera fondamentale del rock progressivo, in un contesto che ne valorizza la resa artistica e musicale.
Dopo il grande successo della Pink Floyd Legend Week dello scorso anno, i Pink Floyd Legend tornano al Teatro Bellini di Napoli con un evento unico: la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd.Lo spettacolo - in programma giovedì 22, venerdì 23 gennaio alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
