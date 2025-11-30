Capitale della Cultura Torino prepara la candidatura 2033

Si è riunito il Tavolo Strategico per la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, che vede coinvolti Comune e Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio, Politecnico e Università degli Studi di Torino, Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo. Presieduto dal sindaco Stefano Lo Russo, l'incontro ha visto

