Ravenna sostiene la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale della cultura | Romagna capace di superare i confini

Il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, ha firmato lunedì mattina nel Municipio di Forlì un documento importante per sostenere la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione arriva dopo che il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha deciso di appoggiare ufficialmente questa iniziativa. La firma del Patto tra i sindaci rappresenta un passo concreto per promuovere la collaborazione tra le città della Romagna e mostrare la forza di un territorio unito.

Lunedì mattina, nel Municipio di Forlì, il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, ha firmato il Patto tra sindaci a sostegno della candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028, in rappresentanza del sindaco del Comune di Ravenna, Alessandro Barattoni. Alla sottoscrizione erano presenti oltre 50 sindaci del territorio romagnolo, a testimonianza di una volontà condivisa di fare squadra e di sostenere un progetto che coinvolge e valorizza l'intera Romagna. "La candidatura di Forlì-Cesena – dichiara il vicesindaco Fusignani – rappresenta un'importante opportunità non solo per la città proponente, ma per tutto il territorio romagnolo.