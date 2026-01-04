Sicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia | illuminazione potenziata

Da brindisireport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa questa mattina la verifica sull’illuminazione presso il PalaPentassuglia, in vista della partita di oggi pomeriggio valida per la 20ª giornata del campionato di serie A2 di basket. L’intervento ha previsto il potenziamento dell’illuminazione per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali furti o incidenti nell’area circostante allo stadio.

BRINDISI - Si è conclusa intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 4 gennaio 2026, la verifica dei problemi inerenti l’illuminazione nei pressi del PalaPentassuglia dove oggi pomeriggio è in programma la disputa della gara clou della 20a giornata del campionato di serie A2 di basket. L’assessore ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

sicurezza e allarme furti al palapentassuglia illuminazione potenziata

© Brindisireport.it - Sicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia: illuminazione potenziata

Leggi anche: Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"

Leggi anche: Furti alla fiera di Grottaminarda: allarme sicurezza tra i visitatori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

sicurezza allarme furti palapentassugliaSicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia: illuminazione potenziata - L'assessore Elmo: "Saranno anche funzionanti le torri- brindisireport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.