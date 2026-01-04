Sicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia | illuminazione potenziata

Si è conclusa questa mattina la verifica sull’illuminazione presso il PalaPentassuglia, in vista della partita di oggi pomeriggio valida per la 20ª giornata del campionato di serie A2 di basket. L’intervento ha previsto il potenziamento dell’illuminazione per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali furti o incidenti nell’area circostante allo stadio.

