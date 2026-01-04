Sicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia | illuminazione potenziata
Si è conclusa questa mattina la verifica sull’illuminazione presso il PalaPentassuglia, in vista della partita di oggi pomeriggio valida per la 20ª giornata del campionato di serie A2 di basket. L’intervento ha previsto il potenziamento dell’illuminazione per garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali furti o incidenti nell’area circostante allo stadio.
BRINDISI - Si è conclusa intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 4 gennaio 2026, la verifica dei problemi inerenti l’illuminazione nei pressi del PalaPentassuglia dove oggi pomeriggio è in programma la disputa della gara clou della 20a giornata del campionato di serie A2 di basket. L’assessore ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"
Leggi anche: Furti alla fiera di Grottaminarda: allarme sicurezza tra i visitatori
Sicurezza e allarme furti al PalaPentassuglia: illuminazione potenziata - L'assessore Elmo: "Saranno anche funzionanti le torri- brindisireport.it
Nuove aggressioni al personale ferroviario riaccendono l’allarme sicurezza. I sindacati denunciano il silenzio delle istituzioni e minacciano mobilitazioni - facebook.com facebook
Vacanze di Natale, cresce l’allarme furti: i consigli per partire in sicurezza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.