Il nome in codice è PJN-1. Nella pratica sono i famigerati biodroni russi, ovvero piccioni ai quali sono stati impiantati chirurgicamente nel cervello dei chip neurali e che potranno essere controllati e fatti volare per migliaia di chilometri e per intere settimane. Ad annunciare il nuovo gingillo per il controllo aereo dei cieli internazionali è stata l’azienda tecnologica russa Neiry secondo la quale questi uccelli possono volare per 310 miglia al giorno. Le missioni di spionaggio potranno durare settimane se non mesi visto che gli elettrodi impiantati nel cranio dei piccioni sono collegati ai minuscoli zainetti alimentati a energia solare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’allarme per i piccioni-spia: “Hanno un chip nel cervello con cui vengono controllati. Possono volare per mesi spiando tutti senza che nessuno se ne accorga”