Il Progetto Manhattan cinese e la beffa agli 007 olandesi | così Pechino lancia all’Occidente la sfida sui chip

Se non è un game over definitivo poco ci manca. La Cina è riuscita a fare quello che gli Stati Uniti hanno provato a impedirle per anni (e in tutti i modi possibili): costruire un prototipo di macchinario in grado di realizzare semiconduttori all’avanguardia per alimentare l’intelligenza artificiale, gli smartphone e le armi. Pechino avrebbe dunque tra le mani ciò che serve per dominare – e nel lungo periodo forse addirittura superare – l’Occidente tanto sul lato tecnologico quanto su quello militare. La vicenda è stata raccontata nei minimi dettagli dall’agenzia Reuters, secondo la quale il dispositivo, completato all’inizio del 2025 e ancora in fase di test, occuperebbe quasi un intero piano di una fabbrica di Shenzhen. 🔗 Leggi su It.insideover.com

