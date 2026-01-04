Tenta di violentare una ragazza in un sottopassaggio a Roma | arrestato 23enne

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di violentare una ragazza in un sottopassaggio. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, ma la vittima è riuscita a mettersi in salvo urlando. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha portato all’arresto dell’aggressore.

