Tenta di violentare una ragazza in un sottopassaggio a Roma | arrestato 23enne

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di violentare una ragazza in un sottopassaggio. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, ma la vittima è riuscita a mettersi in salvo urlando. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha portato all’arresto dell’aggressore.

Ha provato a violentare una ragazza in un sottopassaggio a Roma, in pieno giorno. La giovane si è salvata urlando e attirando l'attenzione: arrestato 23enne. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

