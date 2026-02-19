Piccante e protetto il Peperoncino di Calabria si prepara a diventare Igp

Il Peperoncino di Calabria si avvicina a ottenere il riconoscimento Igp, dopo che le associazioni locali hanno avviato le pratiche ufficiali. La causa principale è l’interesse di tutelare questa spezia, tanto apprezzata in Italia quanto esportata nel mondo. Il raccolto di quest’anno, più abbondante del solito, ha spinto i produttori a puntare sulla certificazione per valorizzare la qualità e l’origine. La strada verso la protezione ufficiale continua, con l’obiettivo di rafforzare la reputazione del prodotto.

La Commissione Europea approva la domanda e tutela uno dei simboli gastronomici della regione. Gallo: "Questo traguardo sostiene la valorizzazione delle nostre eccellenze e protegge i produttori locali" Una delle eccellenze più amate della gastronomia calabrese compie un passo decisivo verso la protezione ufficiale. La commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di registrazione del Peperoncino di Calabria come Igp (Indicazione geografica protetta), segnando un momento storico per produttori e territorio. Ora si apre una finestra di tre mesi in cui, secondo le regole comunitarie, possono essere presentate eventuali opposizioni da parte di autorità o soggetti con interesse legittimo.