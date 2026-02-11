Il Bergamotto di Reggio Calabria è IGP | finalmente gli agricoltori esultano

Dopo cinque anni di battagche, il bergamotto di Reggio Calabria ottiene finalmente il riconoscimento IGP. Gli agricoltori della zona possono festeggiare: l’iter italiano si è concluso e ora si attende solo l’approvazione di Bruxelles. Previtera, uno dei protagonisti, dà l’annuncio: “Adesso l’approvazione finale è vicina”.

Si conclude l’iter italiano. Previtera: “Adesso l’approvazione di Bruxelles”. Si conclude dopo circa cinque anni il travagliato iter di approvazione dell’IGP “Bergamotto di Reggio Calabria” e i bergamotticoltori possono esultare. Il 5 febbraio 2026 il Ministero dell’agricoltura ha decretato la bocciatura di tutte le opposizioni che erano state intentate contro l’IGP e contro la pubblicazione del Disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale da parte del Consorzio dell’olio essenziale di bergamotto di Reggio Calabria DOP presieduto da Ezio Pizzi insieme a Confagricoltura Reggio Calabria (a firma del presidente Giuseppe Canale) e Coldiretti Reggio Calabria (a firma del direttore Gino Vulcano) e da parte della ditta Fratelli Foti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Bergamotto di Reggio Calabria è IGP: finalmente gli agricoltori esultano Approfondimenti su Bergamotto ReggioCalabria Il bergamotto di Reggio Calabria è Igp: gli agricoltori esultano Dopo cinque anni di attesa, finalmente gli agricoltori di Reggio Calabria possono sorridere. Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’IGP: iter nazionale concluso dopo 5 anni Dopo cinque anni di attese, il bergamotto di Reggio Calabria ottiene finalmente il riconoscimento IGP. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bergamotto ReggioCalabria Argomenti discussi: Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienza; Bergamotto di Reggio Calabria, l’IGP supera il muro delle opposizioni e approda a Bruxelles: resta la distanza tra Comitato e Consorzio · ilreggino.it; Bergamotto di Reggio Calabria Igp, respinte le opposizioni: via libera dal ministero; Bergamotto di Reggio Calabria vicino al riconoscimento come (Igp). Bergamotto di Reggio Calabria IGP: finito il calvario! Finalmente il via libera del Ministero, l’intervista a Rosario PreviteraIntervista al prof. Rosario Previtera - il calvario del Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Una lotta durata quattro anni ... newsfood.com Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienzaUn itinerario esperienziale che segue il ciclo dell’agrume simbolo di Reggio e punta a destagionalizzare l’offerta turistica, mettendo al centro imprese, saperi e identità locali ... corrieredellacalabria.it Caritas Diocesana Reggio Calabria Bova (@caritasreggiocalabriabova) - facebook.com facebook Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha effettuato, nella piana di Gioia Tauro, un nuovo sequestro di armi ed esplosivi, nascosti questa volta in un anonimo capannone industriale. x.com

