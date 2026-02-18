Parcheggio De Curtis verso la chiusura definitiva anche l’ultimo contenzioso ultradecennale del Comune

Il Comune ha deciso di chiudere definitivamente il contenzioso di oltre dieci anni sul parcheggio De Curtis, a causa di dispute legali mai risolte. Questa decisione arriva dopo che le controversie si sono prolungate nel tempo, creando tensioni tra amministrazione e cittadini. L’ultimo atto lega la gestione del parcheggio a questioni legali che hanno rallentato i lavori di riqualificazione. Ora, con questa decisione, si apre la strada a interventi più concreti per il futuro della zona. La chiusura del contenzioso segna una svolta importante per l’area.

La sindaca Foronchi: “Tra le priorità del nostro mandato c’era anche quella di liberare il Comune dalle vicende giudiziarie più pesanti” Dopo piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida, Regina Maris, Bus terminal, si è chiuso un altro contenzioso ultradecennale, quello relativo alla vicenda dell’attuale parcheggio De Curtis. “È l’ultimo grande contenzioso che da oltre 25 anni gravava sul Comune – spiega la Sindaca Franca Foronchi – Tra le priorità del nostro mandato c’era anche quella di liberare l’ente dalle vicende giudiziarie più gravose. Con il caso De Curtis chiudiamo tutti i contenziosi più pesanti che vincolavano il bilancio del Comune.🔗 Leggi su Riminitoday.it Cartiera Grillo verso la chiusura, incontri in Municipio e in ComuneOggi, martedì 30 dicembre 2025, Slc Cgil Genova incontra l’assessore Robotti presso il Comune di Genova. Allerta meteo, si va verso la chiusura delle scuole anche domani nei Comuni del RegginoLe scuole nei Comuni del Reggino resteranno chiuse anche domani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cattolica, parcheggio De Curtis: dopo 25 anni si chiude anche l’ultimo contenziosoDopo piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida, Regina Maris, Bus terminal, Il Comune di Cattolica chiude un altro contenzioso ultradecennale: quello relativo alla ... chiamamicitta.it Cattolica, chiuso il contenzioso ultradecennale sul parcheggio De CurtisDopo piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida, Regina Maris, Bus terminal, si è chiuso un altro contenzioso ultradecennale, quello relativo alla vicenda dell’attuale parcheggio De Curtis. altarimini.it Sono mesi che nel parcheggio di fronte alla scuola A. De Curtis di Viale Kennedy ci sono queste 3 immense voragini. Tra poco ci si potrà tuffare e i cittadini pagano per le gomme scoppiate e i semiasse piegati facebook