Contenzioso su piazza Cittadella rafforzato il Fondo crediti per circa 177mila euro

La Giunta di Piacenza ha appena approvato una variazione di bilancio che aumenta di circa 177 mila euro il Fondo crediti di dubbia esigibilità. La decisione arriva in un momento di tensione legato a una lunga e complicata vertenza giudiziaria tra il Comune e un soggetto ancora non specificato. La misura serve a coprire le eventuali perdite derivanti dalla controversia in corso.

In assenza della polizza fideiussoria di Piacenza Parcheggi, l'Amministrazione ha ritenuto necessario accantonare le risorse corrispondenti. La Giunta ha approvato la variazione di bilancio La Giunta comunale di Piacenza ha approvato in queste ore una variazione di bilancio che prevede, tra le altre misure, il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 177mila euro, in relazione alla complessa vicenda giudiziaria che contrappone l'Amministrazione comunale alla società concessionaria Piacenza Parcheggi, incaricata della realizzazione e gestione del parcheggio interrato in piazza Cittadella.

