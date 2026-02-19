Piazza Adelia Bozza | al via il restyling per un nuovo cuore urbano di Ariano Irpino

Ad Ariano Irpino, il restyling di Piazza Adelia Bozza è partito per migliorare lo spazio pubblico. La causa è la necessità di rendere più vivibile e accessibile il cuore del Rione Martiri, dove si trovano negozi e abitazioni. I lavori prevedono la ristrutturazione di pavimenti, l’aggiunta di panchine e l’illuminazione moderna. La piazza, frequentata quotidianamente da residenti e commercianti, cambierà volto in modo evidente. L’obiettivo è creare un’area più accogliente e sicura per tutti. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

Partono i lavori per la riqualificazione della storica piazza del Rione Martiri: modernità, tradizione e servizi per la comunità Ad Ariano Irpino, 19 febbraio 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Adelia Bozza, una delle piazze più emblematiche del Rione Martiri. Questo ambizioso progetto segna un passo significativo nella valorizzazione e trasformazione del tessuto urbano cittadino, con l’intento di restituire alla comunità uno spazio pubblico che sappia coniugare funzionalità, bellezza e accessibilità. La riqualificazione di questo spazio storico, che si propone di migliorarne l’aspetto e la fruibilità, risponde alla necessità di un rinnovamento che, pur nel rispetto della memoria del luogo, abbracci la modernità, rispondendo così alle esigenze di una città in continua evoluzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

