Ariano Irpino arriva il Carnival Park in Piazza Garibaldi
Ariano Irpino introduce il “Carnival Park” in Piazza Garibaldi, portando divertimento e colori nel centro cittadino. La novità nasce dall’esigenza di offrire ai bambini un’area sicura dove giocare durante i festeggiamenti carnevaleschi. Inaugurato questa mattina, il parco dispone di gonfiabili, spettacoli e laboratori creativi per coinvolgere le famiglie.
Il Carnevale di Ariano Irpino si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli. Martedì 17 febbraio, dalle ore 10.00 alle 13.30, Piazza Garibaldi – presso il Palazzo degli Uffici – ospiterà il “Carnival Park”, un evento pensato per regalare una mattinata di magia, colori e allegria. In programma animazione, baby dance e baby disco, con momenti speciali dedicati agli incontri con i personaggi più amati dai bambini, tra cui Olaf e Stitch. Un’occasione perfetta per scattare foto ricordo e vivere l’atmosfera spensierata del Carnevale. L’invito è a scegliere con cura la propria maschera, magari coordinandola con quella dei più piccoli, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
